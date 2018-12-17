راشد بن سعود: التسامح إحدى قيم القائد المؤسس

المصدر: أم القيوين - وام

أشاد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، بإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 عاماً للتسامح.

وقال سموه: «إن التسامح هو إحدى قيم القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي رسخها لتصبح نهجاً لمجتمع الإمارات، فالتسامح سمو في التعامل الأخلاقي بين البشر، وثقافة فكرية وممارسات إنسانية ومظهر حضاري يرقى بالعلاقات بين الشعوب إلى المحبة والوئام، وبناء الثقة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وبناء مجتمعات متحضرة».

وأضاف سموه: «لقد كان لقيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد علاقات وروابط مع دول العالم جسدت من خلالها روح التعاون والتآخي في كافة الظروف».