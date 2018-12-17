سعود المعلا: عام التسامح يعزز المبادئ الإنسانية لدولتنا

المصدر: أم القيوين - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين: «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2019 عاماً للتسامح تأتي لتعزز المبادئ الإنسانية والأخلاقية، التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف: «إن المبادئ التي تنتهجها الإمارات تؤكد الإرث الحضاري والمجتمعي الذي رسخت قواعده قيادتنا الرشيدة لتكون قيم العدل والتسامح منارة لشعوب العالم التي يتحقق من خلالها التعايش والأمن والسلام والاستقرار بعيداً عن الغلو والتعصب العرقي أو الديني أو الفوارق الاجتماعية والعنصرية، وشدد سموه على أنها تدعم لغة الحوار والتواصل، الذي تؤكده الشرائع الدينية والأعراف المجتمعية المؤمنة بمفهوم المساواة ودعم حق الشعوب في التواصل والعيش بسلام وتكاتفها وتعاضدها لتجسيد لغة السلام، والتأكيد على احترام القوانين والتشريعات التي تصون المجتمعات في الظروف كافة، ليعم الخير والسلام والاستقرار أرجاء المعمورة، وتتعزز الروابط بين الشعوب لما فيه الخير للإنسانية جمعاء».