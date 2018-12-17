حمد الشرقي: الإمارات تواصل مسيرتها الرائدة في التسامح

المصدر: الفجيرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن دولة الإمارات تواصل مسيرتها الرائدة في مجال التسامح وتشجيع التعايش السلمي والوحدة بين الثقافات المتنوعة مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 ليكون عاماً للتسامح.

قيم

وأضاف سموه: «إنه على الرغم من أن التسامح جزء أصيل من قيمنا الحضارية المتوارثة، وبالتالي هو ثقافة يومية لأبناء الإمارات، فإن إعلان عام التسامح يأتي بهدف ترسيخ القيم الإماراتية العريقة في التسامح، وتعزيز دور الإمارات بوصفها حاضنة له، ليس بسبب اجتماع وعيش أكثر من مئتي جنسية من مختلف الثقافات والأعراق على أرضها وحسب، وإنما لأنها تأخذ موقع المؤثر في المشهد العالمي عبر قيامها ببلورة استراتيجية ثقافية لتعزيز مستويات الوئام العالمي ودعم التعايش والسلام بين أبناء شعبها وباقي دول العالم».

مستويات

ولفت سموه: «إلى أنه بفضل العقلية المنفتحة التي يتحلى بها قادة الإمارات العربية المتحدة، بلغت الدولة مستويات رفيعة من التسامح، فكانت حكومتها الاتحادية الأولى في العالم التي تخصص من بين أعضائها وزيراً للتسامح».