المحطة الـ 3 في «براكة» تجتاز اختبار التوازن المائي البارد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن إنجاز جديد في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بمنطقة الظفرة في أبوظبي، تمثل في اجتياز المحطة الثالثة لاختبار التوازن المائي البارد بكفاءة ونجاح، وذلك بعد تطبيق الدروس المستفادة من إتمام الاختبار ذاته سابقاً، في المحطتين الأولى والثانية.

ويعتبر الإنجاز، خطوة غاية الأهمية نحو إنجاز المحطة الثالثة، كما يعد مرحلة مهمة على صعيد تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وخلال اختبار التوازن المائي البارد، تم التحقق من أن كافة أنظمة التبريد والتوصيل والأنابيب وأنظمة الضغط العالي في المفاعل، تلبي أعلى معايير السلامة والجودة، حيث بدأ الاختبار بعد تفريغ وتنظيف أنظمة توريد البخار في المحطة الثالثة، وذلك باستخدام مياه منزوعة المعادن، قبل بدء عمليات ربط حاوية المفاعل بمضخات التبريد.

كما تضمن اختبار التوازن المائي البارد، رفع ضغط المحطة الثالثة، ليفوق مستوى الضغط التشغيلي العادي بنسبة 25 %، وأثبتت نتائجه، المستوى العالي لمتانة وثبات الهيكل الإنشائي للمحطة.

وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «يؤكد الاستكمال الناجح لاختبار التوازن المائي البارد في المحطة الثالثة، التزامنا بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة في أنظمة التبريد والضغط العالي، وبما يتوافق مع المعايير واللوائح المعمول بها لدى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية».

فخر

وأضاف الحمادي: «نفخر بالتقدم الذي حققناه في مشروع محطات براكة، بعد اجتياز الاختبارات في المحطة الثالثة، وبعد مرور نحو عام على استكمال الاختبار ذاته في المحطة الثانية، الأمر الذي يعكس مدى الخبرة المكتسبة، ومزايا إنشاء المحطات الـ 4 بشكل متزامن». وتابع الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «نقترب بهذه الإنجازات، من تحقيق هدفنا في تزويد دولة الإمارات العربية المتحدة بطاقة كهربائية موثوقة وصديقة للبيئة، تدعم النمو والتطور المستقبلي للدولة، بينما نواصل الحفاظ على سجلنا القياسي، في ما يخص السلامة والجودة». وشاركت في الاختبار فرق عمل من الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية، والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة، حيث قامت هذه الجهات بدور مهم في الإشراف على الجودة، وإجراء اختبارات مفصلة للأنظمة، والتحقق من عدم وجود أي تسرّب في منظومة الأنابيب.

ضغط

واستكملت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والشركة الكورية للطاقة الكهربائية، في وقت سابق من العام الجاري، كافة الأعمال الإنشائية الرئيسة في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وكذلك صب الكتل الخرسانية الرئيسة، وتركيب المولد التوربيني والمكونات الداخلية لوعاء ضغط المفاعل في المحطة الثالثة، الأمر الذي ساهم في إتمام الاختبارات.

ويشهد مشروع محطات براكة للطاقة النووية، تقدماً ثابتاً، حيث وصلت نسبة إنجاز المحطة الثالثة مع نهاية أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 86 %، بينما وصلت النسبة الكلية لإنجاز المحطات الأربع إلى أكثر من 91 %.

حلول

ستسهم محطات براكة الـ 4، بعد اكتمالها، في رفد شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة كهربائية موثوقة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى منع انبعاث ما يزيد على 21 مليون طن سنوياً من الغازات الكربونية.