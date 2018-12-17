شرطة أبوظبي تستقبل البحرينيين في المطار بالورود والأعلام

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت شرطة أبوظبي الأشقاء البحرينيين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي بالورود وأعلام البلدين الشقيقين، ابتهاجاً بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة.

وشاركت شرطة أبوظبي الأشقاء البحرينيين القادمين عبر المطار فرحتهم، وباركت لهم احتفالاتهم بهذه الذكرى الوطنية الغالية، متمنية لمملكة البحرين، دوام التقدم والرخاء والازدهار.

وكان في استقبال الأشقاء البحرينيين بالمطار عدد من ضباط ومنتسبي ومنتسبات قطاع شؤون الأمن والمنافذ وإدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات والشركاء الاستراتيجيين.