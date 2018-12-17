نهيان بن مبارك: نسير على نهج زايد في دعم قضية فلسطين

المصدر: أبوظبي - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أمس الأول، الحفل الذي نظمه مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي بمناسبة عام زايد.

وقال معاليه «إننا نسير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في دعم قضية فلسطين وتمكين شعبها الشقيق من تحقيق مستقبل ناجح في المجالات كافة، وخاصة أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان القائد التاريخي الفذ الذي كان يتمتع بفكر قومي أصيل وانتماء عميق ومخلص لجميع قضايا الأمة العربية كان يرى أن فلسطين العزيزة هي قضية العرب الأولى وأن علينا جميعاً بذل كل ما نستطيع لدعم الشعب الفلسطيني ومساندته بكل قوة وعزم حتى يحصل على حقوقه المشروعة».

كما حضر الحفل، الذي أقيم في مسرح جامعة السوربون أبوظبي، عصام توفيق مصالحة السفير الفلسطيني لدى الدولة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية الفلسطينية.

وأشاد معالي وزير التسامح بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الإمارات بالشعب الفلسطيني، مضيفاً إن الاحتفال بعام زايد الخير إنما يشير بكل وضوح إلى هذه العلاقة، منوهاً إلى مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ودوره الكبير في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وجعل القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين الأولى، معتبراً أن الاحتفال معاً بـ(عام زايد) مناسبة لاستذكار السجل الرائع والمشرف لهذا القائد العظيم المخلص لوطنه وأمته.

وخاطب معاليه الحضور بالقول «إن احتفالكم بعام زايد إنما يشير بكل وضوح إلى العلاقة القوية بين الإمارات وفلسطين»، واصفاً هذه العلاقة بالعريقة والمتجددة، معبراً عن الحب الإماراتي العميق لفلسطين، والدعم القوي لشعبها في نضاله العادل والشريف.