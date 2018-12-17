محمد بن زايد وماكرون يبحثان هاتفياً العلاقات وتطورات القضايا الدولية

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا الصديقة، خلال اتصال هاتفي، علاقات الصداقة والتعاون، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين.واستعرض سموه والرئيس ماكرون أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تطويره بما يخدم مصالحهما المتبادلة، كما تناول الجانبان تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.