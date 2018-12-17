عبدالله بن زايد: رسالة الإمارات ترسيخ الاستقرار في العالم

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رسالة دولة الإمارات الإنسانية السامية؛ القائمة على مساعدة الشعوب الصديقة، وترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في شتى ربوع العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، زلماي خليل زاده مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص للسلام في أفغانستان.

ورحب سموه بالمبعوث الأميركي، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، دعم دولة الإمارات للجهود التي يقوم بها المبعوث الأميركي من أجل إعادة الأمن والاستقرار، وإحلال السلام في أفغانستان.

من جانبه، أشاد زلماي خليل زاده مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص للسلام في أفغانستان بالجهود الرائدة التي تقوم بها دولة الإمارات تجاه أفغانستان، والمهام الإنسانية النبيلة التي تنفذها من أجل دعم ومساعدة الشعب الأفغاني.