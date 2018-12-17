تركيب 3 آلاف كاشف للدخان منذ أكتوبر الماضي في الدولة

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد النقيب حميد عبدالله آل علي مدير مشروع (حصنتك) بوزارة الداخلية لـ«البيان»، أنه تم تركيب ما يقارب 3 آلاف كاشف للدخان منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر الماضي على مستوى الدولة، مبيناً أنه في الربع الأول من 2019 سوف يتم إطلاق نظام (السلكي) في المنازل من خلال مزوّد الخدمة (اتصالات)، وأنه في الـ 6 سنوات المقبلة، نستهدف 400 ألف وحدة سكنية في مختلف إمارات الدولة، كما سوف يتم إطلاق تطبيق ذكي العام المقبل يتيح لمالك المنزل الاطلاع على الوضع الخاص بالكواشف، وبالتالي التنبيه في حال حادث حريق، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه تم تنظيم والمشاركة في 10 ورش وملتقيات تستهدف الشركاء وشركات الإطفاء العاملة في ذلك المجال لاطلاعهم على مشروع (حصنتك)، ذلك المشروع الرائد عالمياً والذي يخدم مؤشرات التنافسية العالمية لتقليل الحوادث والوفيات، وهي مستهدفات وزارة الداخلية وإدارات الدفاع المدني.

رؤية

جاءت تلك التصريحات خلال الملتقى الثالث الذي نظمته إدارة الدفاع المدني في أم القيوين مع الشركاء وممثلي شركات الإطفاء، مبيناً أنه شارك في 10 ورش وملتقيات خلال العام الجاري، مؤكداً على أهمية مثل هذه اللقاءات مع المتعاملين، والتواصل والاطلاع على القوانين والإجراءات التي تتعلق بعملية نظام (حصنتك)، والتسجيل في أنظمة الوقاية والسلامة، وأهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف وزارة الداخلية في مجال خدمة المتعاملين؛ من أجل الوصول إلى إنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن، وتبسيط الإجراءات اللازمة لها من خلال تقديم أفضل الخدمات الإدارية.

بيانات

وأضاف، إن نظام (حصنتك) موجود على موقع وزارة الداخلية، وعلى المتعامل أن يدخل بياناته المطلوبة من حيث عدد الغرف والملاحق التي بداخل المنزل، وسوف تصل تلك البيانات إلى «اتصالات»، والتي بدورها سوف تتواصل مع المتعامل وتحدد له التكلفة التقريبية لتركيب الأجهزة، ومن ثم تحدد له موعداً، لافتاً إلى أن «اتصالات» سوف تنفذ حملة إعلامية عن مدى أهمية تركيب كواشف الدخان.