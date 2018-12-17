«طرق الشارقة»: نقل 85 ألف راكب من الشارقة إلى كلباء في 6 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن إجمالي عدد ركاب خط 116E الرابط بين الشارقة وكلباء، بلغ 85 ألف راكب منذ بداية تشغيل الخط في منتصف مايو وحتى 30 نوفمبر الماضيين.

وقال عبدالعزيز الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات: «تم توسعة وتعديل جزئي على مسار خط رقم 116 الذي يربط الشارقة مع خورفكان، ليصل إلى مدينة كلباء منذ مايو الماضي، وقد تم تخصيص ست حافلات لخدمة هذا الخط الذي يحمل رقم 116E من إجمالي عدد 12 حافلة موجودة مسبقاً للخط 116، بحيث يكون زمن التقاطر 30 دقيقة، حرصاً من الهيئة على تلبية الطلب المتزايد على خدمة الركاب المتنقلين بين الشارقة وكلباء يومياً، وبلغ عدد الركاب 85 ألف راكب خلال الفترة المذكورة بمعدل 425 راكباً يومياً، وبإجمالي 3400 رحلة».