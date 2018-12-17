شرطة أبوظبي تعزّز تدابير الأمن السياحي في مهرجان تلال سويحان

أبوظبي - البيان

تشارك شرطة أبوظبي في فعاليات مهرجان تلال سويحان الصحراوي الترفيهي الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة العين، ويستهدف المجتمع بفئاته المختلفة والسياح القادمين للدولة والشباب من أصحاب الهوايات.

وأكد العقيد محمد إبراهيم العامري نائب مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي عضو اللجنة المنظمة للمهرجان حرص شرطة أبوظبي على تطبيق أعلى معايير السلامة وتدابير الأمن السياحي في إمارة أبوظبي من خلال المشاركة في كافة الفعاليات والمهرجانات والأنشطة التي تنظمها مؤسسات وهيئات المجتمع.

ولفت إلى مشاركة الدوريات المرورية ودورية المهام الخاصة ودورية المستجيب أول وسيارات الإسعاف ودراجة الإسعاف ودورية الإنقاذ ودورية السعادة وسيارات الدفاع المدني بكامل تجهيزاتها والدورية الجنائية وعناصر المباحث إلى جانب مشاركة فرقة شرطة أبوظبي الموسيقية في افتتاح مخيم تلال سويحان.

وأكد اتخاذ الإجراءات الأمنية ضد أي نوع من السلوكيات المتمثلة في القيادة بطيش وتهور والاستعراض بالسيارات والدراجات النارية غير المرخصة والمركبات التي تضر بالبيئة الصحراوية وتوجيه النصح والإرشاد للزوار حول أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة للاستمتاع بأجواء المهرجان.

ودعا العامري زوار ومرتادي المهرجان إلى عدم التردد في إبلاغ الجهات المعنية بشرطة أبوظبي عبر قنواتها الرسمية المتنوعة سواءً بالاتصال على خطوط الطوارئ 999 أو بالتوجه إلى عناصر ودوريات الشرطة المتواجدة في منطقة المهرجان عن أي تصرفات وسلوكيات وممارسات قد تسبب الأذى لمرتكبيها أو للجمهور.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على سلامة كافة المتواجدين وتحقيق الهدف من إقامة مثل هذه المهرجانات، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية ستتصدى لأي ممارسات وسلوكيات تهدد سلامة وأمن الزوار.

جدير بالذكر أن شرطة أبوظبي تعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين في مشروع تلال سويحان الصحراوي والترفيهي والذي تنفذه بلدية مدينة العين ويستمر لغاية أبريل العام المقبل.