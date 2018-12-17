مناقشة خطة تحسين جودة المياه البحرية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

عقد الفريق الفني التابع للجنة العليا لمراقبة جودة المياه في إمارة أبوظبي اجتماعاً، لمناقشة تقدم سير العمل في أهم المشاريع، التي تقوم الجهات المعنية بتنفيذها والمتضمنة في الخطة التنفيذية لتحسين جودة المياه البحرية في الإمارة.

حضر الاجتماع، الذي ترأسته هيئة البيئة في أبوظبي، ممثلون عن كل الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، ومنها دائرة الطاقة، دائرة التخطيط العمراني والبلديات، دائرة النقل، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة الصحة، مكتب تنمية الصناعة، هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، موانئ أبوظبي، شركة بترول أبوظبي الوطنية- أدنوك، شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وشرطة أبوظبي.

وقالت المهندسة شيخة الحوسني، المديرة التنفيذية لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة بأبوظبي: لقد أولت قيادتنا الرشيدة اهتماماً خاصاً بمواجهة التحدي المتمثل في مشكلة التلوث البيئي وكيفية رصده ومكافحته.