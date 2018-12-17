«تاكسي دبي» تتوسّع في خدمة النقل المدرسي بـ 370 حافلة

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن مؤسسة تاكسي دبي التابعة لها حققت طفرة في مجال النقل المدرسي؛ من حيث عدد الحافلات منذ تدشين الخدمة في العام الدراسي 2015-2016، حيث بلغ معدل الارتفاع 77% وحتى العام الدراسي 2017-2018، بواقع 85 إلى 370 حافلة، في قفزة نوعية تهدف إلى تعزيز نشاط النقل المدرسي، وتوفير تنقل آمن وسهل لجميع الطلاب من مختلف الأعمار، وتحقيق الريادة في تقديم خدمة متميزة لنقل طلاب المدارس بشكل آمن، وتشجيع أولياء الأمور على نقل أبنائهم للمدارس بحافلات النقل المدرسية عوضاً عن المركبات الخاصة،. وكذلك دعم استراتيجية التعليم في الدولة 2020.