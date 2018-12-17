15 مليون درهم تكلفة مبنى «دائرة الثقافة» في كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة أعمال الإنشاء الخاصة بمبنى دائرة الثقافة بالشارقة فرع كلباء في حي البحيرة، وبلغت التكلفة الإجمالية للمبنى 15 مليون درهم، أعلن عن ذلك المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، وقال «إن الدائرة تعمل بعزيمة قوية، وإرادة صلبة، ورؤية مستقبلية لتساهم في مسيرة البناء والتطوير، التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على أرض الإمارة، وتسعى الدائرة لاتباع أحدث الأساليب والإجراءات».

وأشار المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع إلى أن المبنى الجديد إضافة جديدة لمدينة كلباء، ويأتي ضمن مسيرة البناء والتطوير، بحيث يقع في حي البحيرة مقابل كورنيش كلباء وعلى الطريق الممتد الذي تصطف فيه المباني الحكومية بطرازها المعمارية الإسلامية لتشكل لوحة عمرانية وبصرية جميلة تسر ناظر كل قاصدي هذا الطريق.