استعراض «التخطيط الحضري المراعي للطفل» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظّم مجلس الشارقة للتخطيط العمراني ورشة عمل بعنوان «التخطيط الحضري المراعي للطفل»، بالتعاون مع مكتب الشارقة صديقة للطفل، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروع «الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وأقيمت الورشة في غرفة التجارة والصناعة بالشارقة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وممثلين عن جهات ودوائر حكومية من الشارقة، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الخاصة والمطورين العقاريين والاستشاريين.

وتترجم الورشة أهداف الخطة الاستراتيجية لمشروع الشارقة صديقة للأطفال واليافعين لعام 2019-2021.

و قال المهندس خالد آل علي، عضو اللجنة التوجيهية لمشروع الشارقة صديقة للأطفال واليافعين وأمين عام مجلس الشارقة للتخطيط العمراني: «تجسد الورشة واحدة من الخطط التي يعمل عليها المجلس لتوضيح وتعزيز الوعي بدور التخطيط العمراني وأثره على تنشئة الأجيال الجديدة».