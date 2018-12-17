«النقل المتكامل» يبدأ إصدار التصاريح المرورية لأعمال الطرق والخدمات بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

باشرت دائرة النقل مُمثلة بمركز النقل المتكامل، مؤخراً، بإصدار التصاريح المرورية لكافة أعمال الطرق والخدمات في أبوظبي، بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، وذلك بهدف تحسين مستويات السلامة المرورية في مواقع الأعمال والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية على الطرق.

وفي هذا الشأن أكد المركز: «أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على تطوير وتحسين الخدمات، والارتقاء بمنظومة العمل، انطلاقاً من استراتيجية المركز المتمثلة بإيجاد الحلول المناسبة لمنظومة طرق متكاملة آمنة ومستدامة، تخدم المصلحة العامة على الوجه الأمثل».

خطة

وأوضح المركز، أنه يقوم بإصدار التصاريح اللازمة، بناءً على خطة عمل مرنة تنظّم عملية الإصدار، وتراعي دقة العمل وسرعته في مراحل الإنجاز المختلفة، بحسب شروط ومتطلبات محددة، لتخفيف الآثار السلبية على مستخدمي الطرق نتيجة لحجز حارة أو موقف أو غيره، وخاصة في الأماكن المزدحمة بالسكان والطرق الحيوية.

وقد أكد المركز، ضرورة تقديم طلبات التصاريح المرورية الخاصة بالمشاريع، على اختلاف أنواعها، قبل شهر من التاريخ المحدد للمباشرة، لإعطاء العاملين في المركز الوقت الكافي لمراجعة الطلبات، واختيار البدائل المناسبة، الأمر الذي يساهم في تجنب التأخير في تنفيذ هذه المشاريع.

كما أهاب المركز بكافة المتعاملين، أصحاب الشأن بضرورة تقديم كافة المتطلبات اللازمة، والتقيد بشروط التصاريح المرورية، مشيراً إلى أنه يستقبل المقترحات والملاحظات حول تحسين آلية العمل، ويقوم بدراستها وإجراء ما يلزم حيالها.