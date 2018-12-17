%75 ارتفاع مراجعي إصابات الحوض في «خليفة الطبية» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

كشفت مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان ارتفاع عدد مراجعي إصابات وكسور الحوض الذين استقبلتهم المدينة خلال العام الحالي بنسبة 75% مقارنة بالعام الذي سبقه، كما ارتفع عدد المحولين من مستشفيات حكومية وخاصة من إمارات الدولة المختلفة إلى المدينة بنسبة 50%. جاء ذلك في تصريحات للمدير التنفيذي للمدينة الدكتور ايريك ويسبرغ على هامش مؤتمر «إصابات الحوض» الذي نظمته مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان أحد المستشفيات التابعة لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك في مقر المدينة في عجمان والذي ناقش آخر ما توصلت إليه العلوم الطبية والعلاجات المتوافرة لإصابات الحوض والطرق الحديثة في العلاج.

وحضر المؤتمر عدد من الاستشاريين والأخصائيين فضلاً عن عدد من الكوادر الفنية والتمريضية في طب جراحة العظام والحوض في المستشفى، كما حضر المؤتمر عدد من الأطباء من مختلف مستشفيات وجامعات الدولة.

وناقش المؤتمر مستجدات جراحة الحوض وعلاج الكسر الحوضي، وشكل منبراً لتبادل الأفكار بين الحضور لتحسين مهاراتهم ومعرفتهم في الطرق الحديثة في التشخيص والعلاج لكسور الحوض وعمليات استبدال مفاصل الحوض.

وذكر أن المستشفى يتقدم كثيراً في مجال إصابات وكسور الحوض، وقد أجرى مؤخراً عمليتين منفصلتين ناجحتين لاستبدال كامل المفصلين للحوض لمريضة عانت بشكل كبير من آلام شديدة في الحوض بسبب خلع في مفصلي الحوض أثناء الولادة وتكللت بالنجاح.

وأفاد بأن هذه العملية تأتي كجزء من خطة تعزيز الخدمات العلاجية في مدينة خليفة الطبية في عجمان، حيث تعد هذه الجراحة من الجراحات المتطورة التي تتطلب خبرة وكفاءة عاليتين في هذا المجال والتي تم تعزيزها من خلال إجراء العمليات الجراحية المعقدة كاستبدال مفصل الكتف والركبة بالاعتماد على طاقم جراحي متميز، حيث يجري طاقم المستشفى عملية واحدة أسبوعياً لاستبدال المفاصل بمختلف أنواعها.