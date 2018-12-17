شرطة رأس الخيمة تخرّج دورة التأهيل للترقي لرتبة مساعد

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، بحضور العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، وعدد من ضباط الشرطة، حفل تخريج دورة «التأهيل للترقي لرتبة مساعد 23»، التي عقدت بمبنى تدريب شرطة رأس الخيمة، بمشاركة (211) منتسباً.

وأشاد العميد جمال الطير، ببرامج دورة الترقي لرتبة مساعد 23، التي احتوت على العديد من البرامج التدريبية، والمواد النظرية إضافة إلى التدريب العملي، بهدف إكساب المنتسبين أفضل العلوم والمعارف القانونية والشرطية والإدارية والتقنية وتنمية مهاراتهم لتأهيلهم وتطويرهم أمنياً، من خلال إعداد برنامج تدريبي متطور برؤية معاصرة، لتواكب متطلبات العمل الشرطي والأمني المتميز.

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