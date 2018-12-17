«المجتمعات المسلمة» ينظم اليوم في نيبال مؤتمر تعزيز دور المرأة في التنمية الشاملة

المصدر: كاتماندو - نيبال - وام

تنطلق، اليوم، في العاصمة النيبالية كاتماندو فعاليات مؤتمر «تعزيز دور المرأة في التنمية الشاملة لجمهورية نيبال»، الذي ينظمه المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، بالتعاون مع جمعية رعاية المرأة المسلمة، وبمشاركة أكثر من 180 شخصية، منهم نادنا بون نائب رئيس نيبال، ووزراء في الحكومة والبرلمان النيبالي.ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ ثقافة العيش المشترك في المجتمعات متعددة الديانات والثقافات، وتعزيز مشاركة المرأة في النمو الاقتصادي والاجتماعي لجمهورية نيبال، وتسليط الضوء على تجربة نيبال في بناء مجتمع متعدد الثقافات ومتماسك المكونات.

ويبحث المشاركون في المؤتمر عدة محاور تبرز دور المرأة النيبالية ومستقبلها في ظل التعددية الثقافية.

ويناقش المحور الأول للمؤتمر دور المرأة النيبالية في تعزيز السلم المجتمعي عبر التعليم والتربية في ترسيخ مبادئ السلم المجتمعي، وكذلك دور مؤسسات المجتمع المدني في تأطير المرأة وإشراكها في بناء المجتمع.

ويستعرض المحور الثاني «دستور 2015 وحماية التعددية الثقافية والدينية للمجتمع النيبالي»، من خلال تعزيز قيم المشاركة في بناء مجتمع متماسك، وإبراز الحوار والتعايش في مجتمع متعدد الأديان، وتأصيل ثقافة السلم، وتسليط الضوء على مبادرات الدولة في تعزيز التعايش والتسامح، فضلاً عن دور التعديل الدستوري في دمج مكونات المجتمع، وتحقيق الوئام الوطني في نيبال.

فيما يرصد المحور الثالث، «مستقبل المرأة في نيبال.. التطلعات والآمال» من خلال معرفة دور المرأة في التنمية المستدامة، وتعزيز سبل تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في رقي وازدهار نيبال.