محمد بن راشد: البحرين قلب خليجنا النابض بالحياة

المصدر: دبي - البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مملكة البحرين الشقيقة، وأخاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة اليوم الوطني.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن مملكة البحرين هي قلب خليجنا النابض بالحياة.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «تهانينا لمملكة البحرين وأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني.. أفراحكم الوطنية أفراحنا... وأبناء البحرين إخواننا... ومملكة البحرين هي قلب خليجنا النابض بالحياة.. حفظ الله البحرين وأدام عزها وفرحها».

وترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وهي العلاقات التي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والصلات الحميمة والعلاقات الأخوية المتميزة بين قياداتهما، علاوة على ما يجمع بين البلدين من روابط مشتركة، سواء في إطار مجلس التعاون الخليجي، أو في الإطارين العربي والإسلامي، ولذا لم يكن من المستغرب أن تدعم دولة الإمارات، وامتداداً لمواقفها الإنسانية والإنمائية السابقة، بكل إمكاناتها السياسية والأمنية والاقتصادية، البحرين في مختلف القضايا والتوجهات.

وتكتسب هذه العلاقات أهمية كبيرة في ظل تمتع البلدين بثقل سياسي وموقع جغرافي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتبنيهما سياسة خارجية متوازنة ومعتدلة، وكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنفيذ سياسات طموحة للإصلاح والتطوير والتحديث وتكريس دولة المؤسسات والقانون.