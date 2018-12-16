محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله جابر الخييلي

المصدر: وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم واجب العزاء في وفاة عبدالله جابر حارب الخييلي.. وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مدينة العين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لوالد الفقيد وذويه .. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم العزاء محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.