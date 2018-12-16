توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، رطب ليلاً وفي الصباح الباكر، فيما يحتمل تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وأفاد، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية / 18 - 28 تصل إلى 42 كم/ س مع السحب.

وقال إن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:33 والثاني عند الساعة 19:32 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 14:27 والثاني عند الساعة 02:18.

وعن بحر عمان، أوضح أنه سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:26 والثاني عند الساعة 05:17، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 12:05 والثاني عند 22:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 19 80 20

دبي 2 21 70 25

الشارقة 28 16 85 25

عجمان 28 17 85 30

أم القيوين 29 19 80 35

رأس الخيمة 27 18 85 40

الفجيرة 27 19 70 40

العين 28 17 75 30

ليوا 29 14 95 35

الرويس 27 17 85 35

السلع 28 17 85 35

دلما 27 22 70 45

طنب الكبرى 27 19 80 45

طنب الصغرى 27 18 85 40

أبو موسى 27 18 80 35