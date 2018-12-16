أحمد بن حميد النعيمي: الإمارات حاضنة التسامح والسلم والأمان

المصدر: عجمان - وام

قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية بمناسبة إعلان دولة الإمارات عام 2019 عاماً للتسامح، إن دولة الإمارات تعد من الدول الحاضنة لقيم التسامح والسلم والأمان والتعددية الثقافية، حيث تضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام، وقد كفلت قوانين الإمارات للجميع العدل والاحترام والمساواة، وجرّمت الكراهية والعصبية وأسباب التفرقة والاختلاف.وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي إن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بجعل عام 2019 عام التسامح، تؤكد النهج الوطني الثابت لقيادتنا الوطنية.