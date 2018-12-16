.. و«تدوير» راعٍ وشريك استراتيجي للمهرجان

تشارك «تدوير» مركز أبوظبي لإدارة النفايات بكونها راعياً وشريكاً استراتيجياً للدورة الحالية من مهرجان الظفرة السنوي، وذلك تماشياً مع حرصها الدائم في الحفاظ على المظهر الجمالي والصحي لمنطقة الظفرة بوجه عام ولمنطقة المهرجان على وجه الخصوص.

وستقوم تدوير بتقديم خدمات متكاملة في الدورة الحالية من مهرجان الظفرة السنوي موزعة على مراحل مهمة قبل أثناء وبعد انتهاء الدورة الحالية من المهرجان، حيث سيعمل فريق تدوير على مكافحة آفات الصحة العامة مثل الذباب والبعوض والنمل، وكذلك الحيوانات السائبة، وتوفير معدات ومواد آمنة للحد من الآفات داخل المهرجان على مدار 30 يوماً كي يتمتع الزوار والعارضون والمشاركون بأجواء مثالية صحية محفزة. أبوظبي - البيان