عبد الله بن سالم: قيمة عليا نستظل بظلالها

المصدر: الشارقة - البيان

قال سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة: «نشيد بإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019م عام التسامح، هذه القيمة الثمينة التي يعرف مجتمعنا قدرها وحقها، وهي القيمة التي رسخها الآباء في النفوس، ليكون التسامح قيمة عليا نعيشها ونستظل بظلالها، أمناً ورخاءً ووحدةً وتراحماً كبيراً بين أبناء المجتمع، ومع الآخرين من كل المجتمعات». أضاف سموه: «إن ما تضطلع به قيادتنا الرشيدة من أدوارٍ رئيسةٍ وفق رؤية ثاقبة، وتوجيهاتٍ سديدةٍ في قيم وعادات وتراث المجتمع، وتربيته، يعكسُ الطريق القويم الذي تنتهجه بلادنا، وحرص حكامها على تبصير أبناء المجتمع بما يرفع من قدرهم، جنباً إلى جنب مع كامل جوانب التنمية الحديثة».