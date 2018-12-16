حكام عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة يحضرون أفراح النعيمي والقاسمي

المصدر: عجمان - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ سلطان بن علي بن راشد النعيمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ علي إلى كريمة الشيخ جمال بن عبد العزيز بن حميد القاسمي بقاعة «البيت متوحد» بمنطقة الأحميدية في مدينة عجمان.

حضر حفل الاستقبال، إلى جانب سموهم، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان.

كما حضر الحفل الشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، وعبد الله أمين الشرفاء، المستشار في ديوان حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ، وطارق بن غليطة، مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف النعيمي، المدير العام للتشريفات والضيافة، وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية والمدعوون وأقارب وأهل العروسين.

وقدّم أصحاب السمو الحكام والشيوخ والحضور التهاني والتبريكات إلى آل النعيمي وآل القواسم الكرام والعروسين وذويهم بهذه المناسبة، فيما قدّمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج والرقصات المتنوعة.

وأعرب أهل العروسين والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان، وصاحب السمو حاكم أم القيوين، وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والمهنئين على مشاركتهم أفراحهم، مقدرين لسموهم حرصهم على الالتقاء والتواصل مع أبنائهم وإخوانهم من المواطنين.