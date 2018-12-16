سعيد بن طحنون يحضر العرس الجماعي العربي الأول في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان اليوم العرس الجماعي العربي الأول الذي نظمته منظمة الأسرة العربية في مركز إكسبو الشارقة لـ 500 عريس وعروسة من مختلف الدول العربية.

كما حضر العرس الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان، وسيف بن محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعبد الرحيم بالغزوز الزرعوني، وجمال عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية، إلى جانب عدد من رجال السلك الدبلوماسي والمسؤولين وعدد من سفراء منظمة الأسرة العربية وحشد كبير من أهالي العرسان.

وتضمن الحفل أوبريت غنائياً (بعنوان عرس زايد العربي)، قدمه عدد من الفنانين العرب، إضافة إلى عروض فنية قدمها عدد من الفرق العربية الفلكلورية.