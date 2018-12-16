حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح المسافري والمزروعي

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ظهر أمس مأدبة الغداء التي أقامها كل من هزيم محمد هزيم المسافري بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة سيف مصبح مايد المسافري ونجله حمد إلى كريمة عبدالله راشد بن خصيف المزروعي، وخليفة مصبح عبدالله المسافري بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة هزيم محمد هزيم المسافري.

حضر المأدبة التي أقيمت في صالة الأفراح الكبرى في فندق رأس الخيمة.. الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

وهنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي والحضور المعاريس وأقاربهم مباركاً لهم هذه المناسبة السعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهم بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.