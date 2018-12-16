حاكم عجمان يعزي في وفاة سيف خلفان بن بدر النعيمي

المصدر: عجمان - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له سيف خلفان بن بدر النعيمي.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما خيمة العزاء بمنطقة مشيرف في عجمان، عن خالص تعازيهما لأسرة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

رافق سموهما في تقديم واجب العزاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية، وعدد من الشيوخ، وطارق بن غليطة، مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف النعيمي، المدير العام للتشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.