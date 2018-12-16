خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يهنئون ملك البحرين باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في برقيته عن أحر التهاني لملك البحرين بهذه المناسبة وعن أطيب التمنيات لحكومة وشعب البحرين بالمزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً سموه عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وتميزها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة عبر حساب «تويتر» الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «تهانينا إلى مملكة البحرين وأخي الملك حمد بن عيسى وشعبه الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لبلد الأصالة والتاريخ العريق.. ببالغ السعادة والاعتزاز نشارككم أفراحكم الوطنية.. سائلين الله تعالى أن يحفظ بلدكم وأهلها ويديم أفراحها وأمنها واستقرارها».

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقيات تهنئة إلى أخيهم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب أصحاب السمو الحكام عن أطيب التهاني والتبريكات لملك البحرين بهذه المناسبة الوطنية متمنين له موفور الصحة ودوام العافية، ولحكومة وشعب البحرين مزيداً من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيات تهنئة مماثلة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.