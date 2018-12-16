شما المزروعي: القراءة جسر يقودنا إلى المعرفة لنكون الأفضل

المصدر: أبوظبي - وام

أشارت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، إلى أن القراءة هي الجسر الذي يقودنا إلى المعرفة والعلم في دولة الإمارات لنكون الأفضل.

جاء ذلك خلال فعاليات مبادرة «تبون تقرون؟»، وهي عبارة عن فعالية القراءة مع الأطفال، التي تقام تحت رعاية الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، مؤسِّسة ورئيسة المبادرة، حيث حضرت معالي شما المزروعي «فعالية القراءة» التي تنظمها المبادرة، وقرأت عدداً من القصص للأطفال المرضى في مدينة الشيخ خليفة الطبية.

وأعربت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان عن شكرها وتقديرها لمعالي شما المزروعي على مشاركتها في الاحتفاء بالذكرى السنوية الخامسة لمبادرة «تبون تقرون؟»، مشيدةً بدور معاليها الرائد في دعم المبادرات المجتمعية بشكل عام ومبادرة «تبون تقرون؟» على وجه خاص.

وثمّنت حرص معاليها على مشاركة المرضى الأطفال في مدينة خليفة الطبية وقراءة بعض القصص معهم، ما أسهم في إدخال البهجة والسرور في قلوب الأطفال. وتوجهت معالي شما المزروعي بالشكر إلى مؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان لتأسيسها هذه المبادرة، مؤكدةً أن مبادرة «تبون تقرون؟» رائعة بفكرتها وبمضمونها وتطبيقها، وأن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم في صناعة جيل محب للقراءة.

ولفتت معاليها إلى أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كان قد أعلن عام 2016 عاماً للقراءة، مؤكدةً أهمية أن يتم بين الحين والآخر إطلاق مبادرات تعزز من شغف القراءة.

من جانبها، توجّهت الدكتورة إيمان أحمد راشد الزعابي، نائبة المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، بالشكر إلى الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان لتنظيمها هذه المبادرة.