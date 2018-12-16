بناء 30 مسكناً للمواطنين في عجمان خلال 2019

المصدر: عجمان - وام

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد الخيرية اجتماع مجلس أمناء المؤسسة بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية نائب رئيس المجلس، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام للمؤسسة، والدكتور عبدالله الأنصاري، وحمد تريم الشامسي، وأحمد إبراهيم الغملاسي، حيث أقر مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية خلال الاجتماع بناء 30 مسكناً للمواطنين في إمارة عجمان خلال عام 2019.

وثمن سمو ولي عهد عجمان في بداية الاجتماع بالأعضاء، مثمناً دورهم في تعزيز آلية عمل مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، مشيداً بالدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لكل ما يخص الأعمال الخيرية والإنسانية.

وصادق رئيس وأعضاء مجلس الأمناء في بداية اللقاء على محضر الاجتماع السابق ثم اطلعوا على آخر المستجدات وما صدر عنه من قرارات وتوصيات وردت في محضر الاجتماع السابق.

أجندة

واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى شرح موسع وشامل لأجندة العمل المزمع تنفيذها للعام المقبل 2019 وتقييم شامل للعام الحالي 2018 وتبني آليات تطوير العمل الخيري والإنساني والتطوعي، واستعراض المجلس كافة المشاريع المنفذة والتي تشمل عدة مستويات وتعنى بتعزيز العمل المؤسسي الخيري التي تخضع لإشراف المؤسسة وعرض السياسة المالية والالتزامات الملقاة على عاتق مركز حميد لتحفيظ القرآن خلال العام 2019 والعمل على تشكيل لجنة الزكاة واعتماد الموازنة التقديرية للعام المقبل والتي مثلت أهم محاور الاجتماع.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي إن المؤسسة تعمل ضمن منظور شمولي وطني وخيري يشتمل على عدة محاور منها متابعة مشاريع الوقف الخيري ودعم المتعسرين في سداد ديونهم مادياً ومتابعة الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الاستراتيجيين، وكذلك توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم المشاريع التي تستهدف الأسر المتعففة من المواطنين، مشيرة إلى أن قطاع الدعم التعليمي مثل ركيزة أساسية من ركائز العمل السنوي للمؤسسة من خلال تقديم دعم مالي للطلبة الأيتام من المواطنين وطالبات الجامعات.

وأشارت إلى حرص مجلس الأمناء على تقديم الخطط البناءة والمقترحات ذات العلاقة المباشرة بالعمل الميداني والمرتبط بمشاريع الزكاة وجمع التبرعات ودعم المشاريع الخيرية والإنسانية المنفذة إيماناً منهم بالرسالة والقيم الوطنية التي يعملون من أجلها.