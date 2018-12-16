«استشاري الشارقة» يجيز مشروع تنظيم «هيئة للتعليم الخاص»

المصدر: الشارقة- البيان

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وذلك خلال انعقاد جلسته السادسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، ترأست الجلسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري وبدأت الجلسة وقائعها بمناقشة مشـروع قانون لسنة 2018م، بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص والتقرير الوارد من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس .

وقالت الرئيسة في بداية الجلسة: ورد إلى المجلس بتاريخ 5 ديسمبر من عام 2018م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2018 بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الأربعاء بتاريخ 5 ديسمبر من عام 2018م إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام، لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس،

بعدها تحدثت مُحدثة يحيى الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مشيدة بجهود المجلس واهتمامه بدراسة مشروع القانون ودعمهم للهيئة لتباشر أعماله في تنظيم وتطوير قطاع التعليم الخاص في إمارة الشارقة.

ثم تلت العضوة هيام محمد الحمادي مقررة لجنة شؤون التربية والتعليم بالمجلس مشروع القانون وتناقش الأعضاء والعضوات في مواده التي بلغت 13 مادة قانونية .