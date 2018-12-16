بلدية أبوظبي تنظم اللقاء السنوي للعمل التطوعي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي اللقاء السنوي للعمل التطوعي في مبناها الرئيسي تفاعلاً مع اليوم العالمي للتطوع وذلك ضمن إطار حرصها على تعزيز الروح الإيجابية والمبادرات الخيرية، وترسيخ قيم التطوع، حيث حضر اللقاء عدد من المديرين التنفيذيين وجمع كبير من الموظفين والمتطوعين.

وأكدت البلدية أن اللقاء السنوي للعمل التطوعي الذي تنظمه ينطوي على أهمية كبيرة كونه يأتي في عام زايد، طيب الله ثراه، لذلك تتطلع البلدية كي يبقى العمل التطوعي مسلكاً حضارياً، وتوجهاً إنسانياً يرتقي بالأرواح، ويسمو بالنفوس، ويغذي في المجتمع معاني التضحية، ويحفز على العمل بروح الفريق الواحد لخدمة المجتمع، والدولة، بل والإنسانية، ولنكون أفراداً وجماعات فاعلين ومؤثرين في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتعاضد الإنساني.