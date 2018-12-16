شرطة أبوظبي تكمل استعداداتها لتأمين مهرجان الظفرة لمزاينة الإبل

المصدر: أبوظبي - البيان

أكملت شرطة أبوظبي استعداداتها لتأمين فعاليات الدورة الـ 12 لمهرجان الظفرة لمزاينة الإبل، الذي ينطلق غداً في مدينة زايد، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، ويتضمن عشرات الفعاليات التراثية والمسابقات.

وأوضح العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي، أن المديرية تحرص على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة الهادفة التي تقام في منطقة الظفرة، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية، والإسهام في إنجاح المهرجان عبر تطوير أساليب التواصل مع الجمهور، وتعزيز الوعي والسلامة المرورية لدى مستخدمي الطريق، وتوفير أقصى سبل السلامة العامة، وأفضل الخدمات الشرطية للمشاركين والزوار.