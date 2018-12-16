«الداخلية» تحصد جائزة أفضل الأفلام التوعوية 2018 على المستوى العربي

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

حصلت وزارة الداخلية على جائزة المركز الأول في مسابقة الأفلام التوعوية 2018، التي تجريها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب 2018 في إطار الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها، وذلك عن الفيلم الذي أعدته الوزارة في مجال السلامة المرورية.

وتسلم الجائزة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، الذي ترأس وفد وزارة الداخلية في اجتماعات المؤتمر الـ(42) لقادة الشرطة والأمن العرب، والذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، بمشاركة كبار المسؤولين من الأجهزة الشرطية في مختلف الدول العربية وممثلين عن جامعة الدول العربية، وعدد من المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية.

وضم وفد الوزارة المشارك في المؤتمر العميد عبد الله علي منخس، والعقيد أحمد سعيد المزروعي، والعقيد مروان عبد الله جكه، حيث ناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المتعلقة في المجالات الشرطية المختلفة.

والتقى وفد وزارة الداخلية على هامش المؤتمر مع عدد من ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر، وتم تبادل الأحاديث الودية بينهم وبحث تعزيز التعاون فيما بينهم، حيث أبدوا إعجابهم بمنظومة الابتكار والجودة واستشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي وتجربة الإمارات في هذا المجال.

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس الوفد، حرص وزارة الداخلية الإماراتية على دعم الملتقيات الشرطية على المستوى العربي والإقليمي، والمشاركة بالخبرات الأمنية مع الدول الأعضاء على المستوى العربي، وذلك لضمان التطوير المستمر في العنصر البشري والأمني ومقارنته بأفضل الممارسات العالمية.

وفي ختام المؤتمر، خرج المؤتمر بعدة توصيات لدعم تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة البلدان العربية لتبادل الخبرات والتجارب المتميزة، والاستفادة منها وتسخيرها في مواجهة الجريمة والحد منها، والتأكيد على ضرورة رفع مستوى خبرة رجال الأمن العرب، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في تعزيز المنظومة الأمنية. وقدم قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس الوفد الشكر والتقدير للدولة المستضيفة، مؤكداً أن الروابط التي تجمع بين الشعوب العربية كثيرة ومتعددة وجميعها مبنية على أسس مشتركة وثوابت حضارية راسخة.