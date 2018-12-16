شرطة دبي تختتم ورشة عمل «استشراف المستقبل» للقيادات العليا

المصدر: دبي- البيان

شهد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، فعاليات اليوم الختامي لورشة عمل «استشراف المستقبل»، التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب ومركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، بالتعاون مع المجموعة الدولية للتدريب والاستشارات، بهدف تطوير المنظومة الاستراتيجية من منظور استشراف المستقبل والابتكار، وذلك بحضور مديري إدارات عامة وإدارات فرعية وضباط في شرطة دبي.

واستهدفت ورشة العمل التي نُظمت على مدار يومين في دبي، القيادات العليا ومديري الإدارات العامة والفرعية في شرطة دبي، وجاءت بالتنسيق مع جامعة سانت جالن السويسرية، التي تعتبر أول جامعة على مستوى العالم في استشراف المستقبل.

وحول أهداف الورشة، أكد العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار أن مخرجات الورشة سيتبعها إعداد خطة سيتم تنفيذها، بالتعاون مع جامعة سانت جالين السويسرية، للخروج بمبادرات مستقبلية لدعم رؤية 2071، مشيراً إلى أن مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار أعد «فريق المستقبل» الذي سيتولى مهمة تنفيذ التوصيات، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب.

ومن جانبه، أكد العقيد بدران سعيد الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، أن ورشة العمل جاءت بعد زيارة الوفد الزائر من جامعة سانت جالين السويسرية لشرطة دبي واطلاعهم على استعدادات شرطة دبي وخططها الطموحة نحو استشراف المستقبل.