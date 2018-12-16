«قضاء أبوظبي» تناقش مع شركائها تفعيل التواصل والتعاون

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الدائرة تعمل بموجب توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على بناء وتطوير علاقات التعاون بين دائرة القضاء وشركائها الاستراتيجيين والاجتماعيين، وتفعيل التواصل والتعاون معهم لما فيه مصلحة النظام القضائي في الدولة، ودعم أداء العمل الحكومي في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن التوجه الحكومي الحالي في التحول الرقمي؛ يتطلب درجة عالية من التنسيق بين الجهات التي تقوم بأداء مهام مترابطة، بما يحقق انسيابية العمل وبالتالي إرضاء المتعاملين وتقديم خدمات حكومية وفق أفضل الممارسات العالمية.جاء ذلك خلال ملتقى شركاء دائرة القضاء في أبوظبي- 2018، تحت شعار «شركاء في العمل.. شركاء في النجاح»، بحضور نحو 70 جهة حكومية ومجتمعية.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار حرص دائرة القضاء على لقاء شركائها لمناقشة تحديات العمل المشترك، واستلهام فرص تطويره بما يخدم مصلحة جمهور المتعاملين والمتقاضين، ويحقق أهداف الدائرة في تقديم خدمات قضائية وعدلية متميزة.

وفي كلمة افتتاح الملتقى رحب الدكتور صلاح الجنيبي مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي في دائرة القضاء، بالمشاركين، موضحاً أن دائرة القضاء تعمل مع كل شركائها تحت مظلة استراتيجية حكومة إمارة أبوظبي، بهدف تحقيق تطلعات الوطن نحو الريادة وكتابة اسم الإمارات بأحرف من إبداع على خريطة الدول الأكثر تميزاً في كل المجالات.

وأكد الدكتور الجنيبي حرص الدائرة على تبني أرقى الممارسات العالمية في تقديم خدماتها العدلية والقانونية، وذلك لإيمانها بأن العدالة هي حجر الأساس في أي تطور اقتصادي أو اجتماعي، أو استقرار أمني.