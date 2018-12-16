«مجتمعية شرطة أبوظبي» تعرّف السياح بحقوقهم وواجباتهم

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، مجموعة من الأنشطة والفعاليات المجتمعية ركزت على تقديم النصح والإرشاد والمساعدة للسياح ضمن حملة «سياحتي آمنة».

وأكد العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير الأمان السياحي الذي ينعكس إيجابياً في استقطاب السياح من مختلف دول العالم، والارتقاء بمفاهيم السياحة وتقديم خدمات أمنية وشرطية بمعايير عالمية لضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة. وركزت الفعاليات على التوعية بالثقافة السائدة في مجتمع الإمارات، وتعريف السياح بحقوقهم وواجباتهـــم بلغـــات عدّة، ونشر التوعية للجمهور الداخلي.