ولي عهد رأس الخيمة يحضر مأدبة غداء أقامها مسؤول منطقة «شمل»

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ظهر أمس، مأدبة الغداء التي أقامها محمد حسن سليمان الكيزي مسؤول منطقة «شمل» على شرف سموه.

حضر المأدبة إلى جانب سموه.. الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي.

كما حضر المأدبة عدد من شيوخ القبائل ورؤساء ومديري الدوائر المحلية، وكبار المسؤولين في الإمارة والمدعوين من أبناء القبائل وعموم أبناء قبيلة بني شميلي.

وقدم عدد من الشعراء قصائد وطنية خلال المأدبة التي شهدت تقديم فن الندبة ابتهاجاً بهذه المناسبة.

وقدم محمد حسن الكيزي هدية تذكارية إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي.