عزة سليمان تحدد 10 مفاتيح للابتكار

المصدر: دبي ــ مرفت عبد الحميد

حددت المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، 10 مفاتيح للابتكار استمدتها من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي اليقين بالقدرات الذاتية، وإعادة بنائها، ومرافقة المبتكرين، والإصرار على النجاح، وعدم الاستهانة بالعمل مهما كان حجمه، واتخاذ الابتكار أسلوب حياة، وتحديد الأدوات اللازمة لتنفيذه، بالإضافة إلى تحديد دور لأنفسنا للمستقبل، إلى جانب البحث الدائم عن أفكار وطرق غير تقليدية لإنجاز الأمور، وأخيراً البحث عن مصادر الإلهام.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الجامعة الكندية بدبي، الخميس الماضي، لإطلاق الخارطة الذهنية للابتكار، والمتمثلة في مشروع التخرج للطالبة ميس بغدادي من كلية الاتصال، حيث جسدت فيها الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مبادراته وآليات تنفيذه، وإبراز الصورة الذهنية المتكاملة لجهود صناع القرار في الدولة.

وقالت عضو المجلس الوطني الاتحادي: «إننا في الإمارات محظوظون لأن قيادتنا تضرب لنا مثلاً يحتذى به كل يوم، وليس علينا سوى إمعان النظر والاستلهام، إذ وضعت القيادة الحكيمة خططاً استراتيجية وأوجدت مؤسسات مثل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وخصصت فريقاً يتمثل بالرؤساء التنفيذيين للابتكار في المؤسسات الحكومية وغيرهم من الفرق المساندة. وهو الأمر الذي تفتقره كثير من المجتمعات، ولكنه نعمة وكنز لا يُقدر بثمن حرصت قيادتنا الحكيمة على إيجاده في الإمارات، فأوجدت بيئة محفزة للابتكار تتيح لنا دخول رحلة الابتكار من أوسع أبوابها».