تزويد موظفي «صندوق المعرفة» ببطاقة إسعاد

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة بهدف تزويد موظفيهم ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي، التي تحقق السعادة لهم عبر مزايا وخصومات وعروض متنوعة في القطاعين العام والخاص.

وقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي العميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، فيما وقعها عن طرف مؤسسة صندوق المعرفة، هشام خليفة القيزي، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، بحضور عدد من موظفي كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة، أثنى العميد أحمد محمد رفيع على التعاون المشترك مع مؤسسة صندوق المعرفة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تعمل وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إسعاد الموظفين ورفع مستوى رضاهم، ويأتي توقيع المذكرة في إطار حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون وعلاقات الشراكة، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، وما يحقق الأهداف العامة للطرفين بما ينعكس على مسيرة التنمية في إمارة دبي.