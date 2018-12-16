ولادة 4 توائم بصحة جيدة بمستشفى الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

شهد مستشفى النساء والولادة بالفجيرة صباح الجمعة الماضي في تمام الساعة 10:41 دقيقة، ولادة أربعة توائم «ثلاث بنات وولد» لسيدة من الجنسية الآسيوية وأب مواطن، حيث يتمتع التوائم والأم بصحة جيدة، وكان المستشفى قد قام بمتابعة الأم بشكل دقيق وتقديم كافة الرعاية الصحية والاهتمام الطبي المتكامل لها.

صحة

وتمّت الولادة من خلال عملية قيصرية ناجحة شارك فيها كادر طبي متخصص، حيث أشرفت على الولادة الاستشارية جيانتي سرجانيش بوجود طبيبتين و4 أطباء أخصائيي أطفال حديثي الولادة والخدج، حيث تواجدوا في غرفة العمليات لمتابعة المواليد منذ اللحظة الأولى، تمت الولادة في الأسبوع 30 من الحمل، وكانت أوزان المواليد 780 غراماً للمولودة الأولى و930 غراماً للمولودة الثانية و1000 غرام للمولودة الثالثة و1100 غرام للمولود الرابع، ولم يحتج التوائم الأربعة إلى وضعهم على جهاز التنفس الاصطناعي أو حتى تقديم مساعدة على هذا الصعيد، وجميع الأطفال يتمتعون بصحة جيدة في وحدة حديثي الولادة بالمستشفى، حيث تم وضعهم في الحضانات بسبب أحجامهم الصغيرة.

ترتيبات

وقالت الدكتورة أمل الجسمي رئيسة قسم النساء والولادة في مستشفى الفجيرة: إن الأم الحامل راجعت المستشفى، وبعد التأكد من حملها بأربعة توائم وضع لها برنامج متابعة دقيق وشامل أشرف عليه فريق من الكادر الطبي المتخصص وأجريت لها فحوصات دورية للتأكد من سلامة الأجنة ومتابعة مراحل نموهم، وأضافت انه تقرر إجراء عملية قيصرية للأم الحامل بعد 30 أسبوعاً من الحمل بعد موافقة الأم والزوج على إجراء العملية، حيث اتخذت كافة الترتيبات اللازمة في المستشفى لإجراء هذه العملية، ورفع درجة الاستعداد بتجهيز أربع وحدات لاستقبال التوائم الأربعة بإشراف آمنة الزعابي وتواجد الكادر الطبي والتمريضي، لتتم العملية بنجاح ليتم وضع الأطفال الأربعة«الخدج» في حضانات للمحافظة على صحتهم والاطمئنان عليهم.

وثمّنت الدكتورة الجسمي الجهود الطبية بالمشفى والترتيبات التي تم اتخاذها من قبل الفريق الطبي والفني لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للأم وأطفالها.