حملة «نظفوا الإمارات» تجمع 25 طن نفايات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حطت حملة «نظفوا الإمارات» رحالها في إمارة دبي، بعد أن أنجزت بنجاح ما عزمت على تنفيذه في الشارقة، وعجمان، ودبا الفجيرة وأبوظبي، حيث نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة الحملة بالتعاون مع بلدية دبي وتحت رعاية وزارة الاقتصاد، وبحضور معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وجمع غفير من المتطوعين.

وتمكن أكثر من 4.200 متطوع منتشرين على سبعة مواقع مختلفة من إمارة دبي، مرتدين القمصان القطنية والقبعات المصممة خصيصاً لهذه الحملة ومزودين بأكياس جمع النفايات القابلة للتحلل والقفازات القطنية من جمع أكثر من 25 طناً من النفايات من مواقع الحملة المختلفة التي غطت مساحة 18 كم بما فيها الموقع الرئيسي في منطقة أم النهد - شارع دبي العين، ليبلغ بذلك إجمالي ما تم جمعه في 5 إمارات 32.5 طناً.

بدأت فعاليات الحملة بالسلام الوطني تلا ذلك الكلمة الافتتاحية بالعربي والتي ألقاها عبد العزيز المدفع نائب رئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة ثم كلمة حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة باللغة الإنجليزية لإعطاء المشاركين نبذة عن الحملة وتفاصيل سير الحملة، ثم رحبت بمعالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد.

وقال عبد العزيز المدفع نائب رئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة في كلمته: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ كل واحد منكم بمناسبة احتفال دولتنا الغالية باليوم الوطني السابع والأربعين، حيث تجلت روح الاتحاد بأسمى معانيها في الاحتفالات العارمة التي عمت ربوع أرض الوطن ولتصل إلينا هنا، حيث نقف لنتوحد جميعاً خدمة لبيئة وطننا .