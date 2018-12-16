وزارة العدل: الفصل في 97.3 % من النزاعات خلال 2017

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أكدت وزارة العدل، أن مراكز التوفيق والمصالحة التابعة لها على مستوى الدولة، نجحت في الفصل في نحو 97.3% من إجمالي عدد القضايا التي وردت إليها خلال عام 2017، والتي وصلت إلى 5 آلاف و671 قضية.

وتتبنى المراكز الـ 9 للتوفيق والمصالحة التي تشرف عليها وزارة العدل بالدولة، استراتيجية ودية لتسوية النزاعات القضائية.

وأشار التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة العدل، مؤخراً، إلى أن عدد النزاعات المتداولة المعروضة أمام لجان التوفيق والمصالحة خلال العام الماضي بلغت 5671 نزاعاً، نجحت اللجنة فيها من تسوية 1041 نزاعاً صلحاً، وحفظ 34 نزاعاً.

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ووصل عدد النزاعات المنجزة سواء بالصلح أو بالإحالة من إجمالي النزاعات المتداولة إلى 5 آلاف و518 نزاعاً بنسبة إنجاز بلغت 97.3%.

ولفتت الوزارة إلى انخفاض إجمالي عدد الملفات المقيّدة أمام لجان التوفيق والمصالحة في عام 2017 بنسبة 39% عن العام السابق 2016، والذي سجل تقيد 9 آلاف و304 نزاعات.

وبلغ إجمالي عدد النزاعات التي تمت إحالتها إلى المحكمة لتعذر الاتفاق بين الطرفين فيها إلى 4208 نزاعات منها 712 نزاعاً تم إحالتها لتعذر الاتفاق، و3496 لعدم الرغبة الحضور للمركز.

توزيع

واستحوذ مركز التوفيق في الشارقة على الحصة الأكبر من حجم النزاعات المتداولة بواقع 2829 نزاعاً، منها 346 نزاعاً انتهى بالصلح، أما مركز عجمان فقد شهد تداول 941 نزاعاً، حل 122 نزاعاً منها بالصلح، فيما تداول مركز أم القيوين 279 نزاعاً، نجح في حل 70 نزاعاً بالصلح بين الطرفين.

وفي الفجيرة فقد بلغ إجمالي عدد النزاعات المعروضة نحو 652 نزاعاً، منها 226 نزاعاً انتهى بالصلح، أما مركز دبا الفجيرة فقد شهد تداول 340 نزاعاً منها 61 نزاعاً انتهى بالصلح، وفي الذيد فقد تداول المركز 119 نزاعاً، منها 35 نزاعاً انتهى بالصلح.

أما مركز خورفكان فقد تداول 259 نزاعاً منها 95 نزاعاً انتهى بالصلح، فيما تداول مركز دبا الحصن نحو 48 مركزاً انتهى 16 منها بالصلح، بينما شهد مركز كلباء تداول 204 نزاعات منها 70 نزاعاً انتهى بالصلح بين الطرفين.