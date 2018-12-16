أمطار على الشعاب الجبلية في رأس الخيمة وتوقعات باستمرارها اليوم

المصدر: أبوظبي - وام ــ رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

شهدت مناطق رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، أدت لجريان بعض الشعاب الجبلية في مناطق أذن وخت والغيل والسيح، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء تلك المناطق، ما يبشّر بهطول مزيد من أمطار الخير، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم خصوصاً شرقاً وشمالاً مع تكون بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار نهاراً، وقد تمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر في الخليج العربي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للأتربة. حركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية /‏‏‏‏ 18 - 28 تصل إلى 42 كم/‏‏‏‏ س مع السحب.

8.2 %

وسجلت قمة جبل جيس أقل درجة حرارة وصلت إلى 8.2 درجة مئوية وهي أقل درجة حرارة سجلتها دولة الإمارات، وفق الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، وشهدت القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات، إقبالاً كبيراً من العائلات والأفواج السياحية منذ ساعات الصباح الأولى للاستمتاع بملامسة الغيوم التي غطت قمة الجبل.

وأكد أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة «رئيس لجنة الطوارئ»، أن غرفة الطوارئ بالدائرة رفعت درجة الاستعدادات وتم تزويد المناطق الجنوبية بالإمارة بالصهاريج والآليات الكبيرة وماكينات سحب المياه للتعامل المباشر مع بلاغات الأهالي والجهات المعنية في حال تأثير جريان المياه على الطرق الرئيسة أو تجمعها أمام المساكن.

جاهزية

وأشار الشحي إلى أن غرفة الطوارئ بالدائرة تعمل على مدار الساعة لاستقبال بلاغات الأهالي عبر الخط الساخن والمجاني (8008118)، لافتاً إلى أن الدائرة سحبت خلال الفترة الماضية، والتي شهدت هطول أمطار غزيرة على إمارة رأس الخيمة 5 ملايين و520 ألف غالون من مياه الأمطار بمختلف مناطق الإمارة، وتنفيذ 1104 عمليات سحب قامت بها صهاريج الدائرة.