حميد القطامي يتفقد أعمال التوسعات والمنشآت الجديدة في «صحة دبي»

المصدر: دبي- البيان

واصل معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، جولاته الميدانية المستمرة لمواقع العمل في هيئة الصحة، وخاصة أعمال التوسعات واستحداث مبنى إضافي ومرافق طبية وخدمية تابعة لـ (مركز سعادة كبار المواطنين)، فضلاً عن مشروع استحداث مركز القصيص الصحي، ومشروع تأسيس مركز الرعاية طويل الأمد.

ولدى زياراته التفقدية، التي قام بها مؤخراً، قال معالي القطامي: إن استراتيجية وخطط التطوير التي تتبنى هيئة الصحة بدبي تنفيذها، تسير جميعها في خطوط ومسارات متوازية ومتكاملة، من بينها مسار التوسعات وأعمال الإحلال والتجديد، وإضافة المزيد من المنشآت الطبية الحديثة، التي تمكن الهيئة من تعزيز منظومة الرعاية الصحية الشاملة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية في بيئة استشفاء مميزة، ومزودة بأحدث التجهيزات والتقنيات الذكية.

وذكر أن أعمال التوسعات، التي تشهدها البنية التحتية والتقنية في الهيئة، تستهدف استيعاب الإقبال المتزايد على منشآت «صحة دبي»، وتلبية الطلب المتنامي لدى الباحثين عن أجواء صحية مثالية، وعلاجات ناجزة، وأنماط حياة سليمة. كما أشار في الوقت نفسه إلى أن الهيئة تراعي في خطط التوسعات، حركة التطور العمراني السريع الذي تشهده دبي.

وأكد معاليه أن إسعاد الناس، بخدمات طبية عالية الجودة، ورحلة علاج واستشفاء مريحة، ومستشفيات ومراكز صحية تحاكي المستقبل بمظهرها الحضاري وتجهيزاتها الذكية، يمثل هدفاً رئيساً لجميع خطط التطوير، وأولوية متقدمة في أجندة واستراتيجية الهيئة، التي تسعى في كل ما تقوم به للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.