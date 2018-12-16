ملتقى عجمان للموارد البشرية ينطلق غداً تحت شعار «شركاء في المسؤولية»

المصدر: عجمان - البيان

تنظم الموارد البشرية المركزية بحكومة عجمان غداً ملتقى عجمان للموارد البشرية في دورته الثانية بمركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان تحت شعار «شركاء في المسؤولية».

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام الموارد البشرية المركزية بحكومة عجمان أن الملتقى يهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية واستثمار رأس المال البشري، إضافة إلى تنمية مهارات موظفي الموارد البشرية وتمكينهم لتأدية المهام بكفاءة عالية.

كما يهدف إلى مشاركة الخبرات والممارسات الناجحة في التعامل مع بيئة العمل واستثمار الفرص، وتعزيز التواصل بين ممثلي إدارات وأقسام الموارد البشرية في حكومة عجمان.

وأوضح أن الملتقى يأتي متوافقاً مع رؤية عجمان 2021 التي تستهدف بناء الكوادر المواطنة المؤهلة والقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة من خلال المبادرات والمشاريع المستحدثة التي تحقق أعلى درجات التميز في الأداء المؤسسي.

وتابع: من المقرر أن يشارك في الملتقى ممثلو وحدات الموارد البشرية في إمارة عجمان والإمارات الأخرى، إضافة إلى تنظيم جلسة حوارية موسعة.

ويتحدث في الملتقى نخبة من المتخصصين بأوراق عمل متنوعة من بينهم رئيس قسم البرامج التعليمية بمركز الأرشيف الوطني حسنية العلي والتي ستشارك بورقة عمل تحت عنوان «زايد بن سلطان واستراتيجية تمكين الإنسان»، وتشارك أيضاً رئيس الموارد البشرية ورئيس قسم المسؤولية الاجتماعية لدى البنك التجاري الدولي حصة الغرير بورقة عمل تحت عنوان «الاندماج الوظيفي»، كما يشارك نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية طارق الجناحي بورقة عمل تحت عنوان التناغم الوظيفي، إضافة إلى مشاركة المتحدث براند بويسون بورقة تحت عنوان «الموارد البشرية، نظرة من الداخل إلى الخارج».