«صحة دبي» شريكاً حكومياً في تنظيم المنتدى العالمي لإدارة المشاريع 2018 ـ 2020

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع هيئة الصحة في دبي، تكون بموجبه هيئة الصحة شريكاً حكومياً في تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع للفترة من (2018 ـ 2020).

ويأتي توقيع المذكرة تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه المنتدى في دوراته السابقة، من حيث حجم الحضور، والمتحدثين العالميين الذين استضافهم، والمواضيع التي ناقشها، كما يأتي في إطار حرص الجانبين على زيادة الوعي العام بأهمية تطبيق منهجية إدارة المشاريع في مختلف القطاعات خاصة في القطاع الصحي، وتطوير ودعم الحس المهني والانتماء بين المنتسبين إلى مجتمع إدارة المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مستوى المهنية بين الممارسين المعتمدين لإدارة المشاريع خاصة في القطاع الصحي.

وقع المذكرة عن هيئة الصحة بدبي معالي حميد القطامي المدير العام للهيئة، وعن هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة.

وستتولى هيئة الصحة بموجب المذكرة إنشاء وتنظيم مسار جديد يتعلق بإدارة المشاريع في القطاع الصحي خلال منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، وإعداد دراسة لنشرها في المنتدى حول إدارة المشاريع الصحية، وتقديم ندوة حول «إدارة المشاريع في القطاع الصحي»، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية للراغبين في حضور المنتدى.

وقال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، يعد واحداً من أهم المنتديات الدولية المتخصصة التي تشهدها دبي، وأنه يمثل فرصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات ونقل المعرفة، فيما يخص علوم وفنون إدارة المشاريع الحديثة. كما يمثل فرصة أخرى لعرض النموذج الناجح للشراكات الذي يجمع دوائر وهيئات ومؤسسات دبي، ونجاح مدينة دبي اللافت في إدارة المشاريع وابتكار الأفكار القابلة للتطبيق.

وذكر معاليه أن إبرام مذكرة التفاهم بين هيئة الصحة بدبي وهيئة الطرق والمواصلات (دبي)، يعزز من وجود «صحة دبي» في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، ويفتح المجال لعرض تجاربها ومشاريعها الناجحة في القطاع الصحي. إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين الجانبين لتنفيذ مبادرات مشتركة، تصب مباشرة في خدمة المجتمع، فيما أعرب معالي القطامي عن تقدير «صحة دبي» للجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة ، وخاصة ما يتصل منها بمعايير استدامة المدن والمشاريع الحيوية الكبرى للبنية التحتية.

أولوية قصوى

ولفت معالي القطامي إلى أن إدارة المشاريع تمثل أولوية قصوى لدى «صحة دبي»، وأن الهيئة توليها جل اهتمامها، موضحاً أنه تم تضمين الهيكلية التنظيمية للهيئة مكتب خاص لإدارة المشاريع، لمواكبة الفكر الحديث والتطور السريع الذي يشهده العالم في هذا الجانب، بما يحقق الأهداف المرجوة.من جانبه أعرب مطر الطاير عن سروره بتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الصحة بدبي، كشريك في تنظيم المنتدى الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وقال: «تسهم هذه الشراكة في تحقيق أهداف المنتدى.