يوم مفتوح لتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص في الظفرة غداً

المصدر: أبوظبي- البيان

تنطلق صباح غد فعاليات اليوم المفتوح لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص بمنطقة الظفرة، والتي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وهيئة الموارد البشرية أبوظبي في إطار مبادرة توفير 1000 فرصة وظيفية للمواطنين من أبناء المنطقة في القطاع الخاص، والتي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. ويستقبل اليوم المفتوح للتوظيف الذي يقام في قاعة أفراح بلدية الظفرة المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل من حملة شهادات الماجستير وما دونها.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المواطنين والمواطنات من أبناء منطقة الظفرة إلى المشاركة والتسجيل في فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف، التي تبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً مع إحضار الهوية الأصلية والسيرة الذاتية.

ومن المقرر أن تعرض مجموعة من شركات القطاع الخاص العديد من الفرص الوظيفية المتنوعة خلال اليوم المفتوح، الذي سيشهد عقد مقابلات وظيفية مباشرة مع المواطنين والمواطنات الحضور، الأمر الذي يمكّنهم من الحصول على فرص العمل المناسبة، سواء من خلال عروض أو عقود العمل التي ستبرم مباشرة بين المواطنين الذين يجتازون المقابلات والشركات المعنية.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تدير أيام التوظيف المفتوحة من خلال أربع مراحل؛ تشمل تسجيل الباحثين عن العمل فور وصولهم إلى مكان اليوم المفتوح من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، ومن ثم مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاع المستهدف والوظائف المطروحة، والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية، وتليها مرحلة تهيئة الباحث عن العمل لإجراء المقابلة الوظيفية وهي المرحلة الأخيرة.